Baby Rico is nog maar een paar dagen oud en heeft corona: ‘We dachten dat we hem kwijt waren’

Zaterdag 28 maart werd hij geboren, de kleine Rico, in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na een nachtje daar, mocht het gezin naar huis. Maar na vier dagen ging het thuis toch niet helemaal goed.

“Ons mannetje bleek geel te gaan zien, hij moest onder de lamp.” Terug naar het ziekenhuis dus, om de volgende dag weer huiswaarts te keren. Maar daar ging het al snel helemaal mis: “Toen we net twee uurtjes thuis waren, bleek dat Rico 39,3 graden koorts had”, vertelt Lesley. “En hij stopte af en toe met ademhalen. We hebben 112 gebeld en Rico moest met spoed naar het ziekenhuis.”

Niemand dacht aan corona

Op dat moment dacht nog niemand aan corona. Er werden wel allerlei onderzoeken gedaan, om te kijken waar het de kleine man aan scheelde. Een urineweginfectie misschien, daar is met antibiotica goed vanaf te komen. Maar het bleek heel anders te zitten.

“Er was een coronatest gedaan omdat dat er in deze tijd nou eenmaal bij hoort. Iedereen die met koorts op de spoedeisende hulp komt, wordt getest. Onze zoon was zeven dagen oud, dus het ziekenhuis hield eigenlijk geen rekening met corona. Maar de uitslag bij onze Rico van 7 dagen oud was positief.”

De schrik sloeg ze om het hart. “We werden meteen met zijn drieën in een isolatiekamer gezet. We mochten niet meer weg en we mochten ook onze dochter niet meer zien.” Een heftige tijd, voor het hele gezin. “Ik dacht echt even dat we hem kwijt zouden raken.” Maar Rico bleek een enorme vechter en hij knapte weer wat op. "We hebben echt een bikkel. We zijn zo enorm trots op hem. Dat hij zich er toch maar doorheen slaat."

Iedereen getest

De rest van het gezin heeft inmiddels ook coronatests gehad. Moeder en dochter bleken niet besmet, vader Roel had het virus wél. “Hij had totaal geen klachten of symptomen”, zegt Lesley, dus de verrassing was groot. En laat het voor iedereen een waarschuwing zijn, bedoelt ze maar te zeggen. Ook zonder klachten kun je het virus overdragen aan iemand anders. En ook baby’s kunnen er blijkbaar ontzettend ziek van worden.

Inmiddels is het gezin weer thuis. Na zes dagen van elkaar gescheiden te zijn, kon dochter Bo weer in de armen worden gesloten. Ze staan nog in nauw contact met het ziekenhuis. De kinderarts belt elke dag. Lesley: "Die wil dan alles weten, de temperatuur, of hij goed eet, maar ook de kleur van de handjes, heel uitgebreid." Dat voelt goed, maar de bezorgdheid is nog niet weg. "Je schrikt bij elk geluidje, bij alles wat je aan hem ziet. Het is nog steeds spannend."

Maar ze kunnen ook eindelijk van elkaar genieten. "We hopen echt dat de nachtmerrie nu voorbij is."

