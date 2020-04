Druk op de Brabantse intensive cares blijft hoog, opnieuw patiënten overgeplaatst

Ondanks de stabilisatie in de Brabantse ziekenhuizen, blijft de druk op de intensives cares 'onverminderd hoog'. Dat zegt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vrijdag. In de afgelopen 24 uur zijn verschillende ic-patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de provincie. Op die manier moet in Brabant iets meer lucht ontstaan om mensen de juiste zorg te kunnen bieden.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt, is wel verder gedaald tot onder de 650. Daarmee is wederom sprake van afname, zo blijkt uit de statistieken. Dat komt vooral doordat mensen met corona de reguliere verpleegafdeling kunnen verlaten. Op de intensive cares (ic) daalt het aantal patiënten de laatste dagen heel licht.

“We zien een aanhoudende, maar zeer trage daling van de instroom", aldus een ROAZ-woordvoerder. In de afgelopen 24 uur zijn 130 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. In diezelfde periode mochten 120 mensen het ziekenhuis verlaten. In de twee dagen hiervoor verlieten net iets meer coronapatiënten de Brabantse ziekenhuizen dan er nieuw werden opgenomen.

Uitplaatsing blijft noodzakelijk

"We hebben nog steeds een relatief hoge bezetting op de ic’s. En dan niet alleen van de normale ic-plekken, maar ook op de tot ic omgebouwde ziekenhuiskamers. De druk blijft dus onverminderd hoog”, duidt de woordvoerder de op het eerste oog hoopgevende cijfers.

“We zitten dus nog steeds met een lastige situatie. Dat betekent dat het voor ons nog steeds noodzakelijk blijft patiënten uit te plaatsen naar ziekenhuizen buiten Brabant. Dit gebeurt omdat daar wel nog genoeg ‘normale’ ic-plekken zijn onder de reguliere intensive care-omstandigheden.”

Extra druk

In Brabant is de ic-capaciteit in de afgelopen weekend verdubbeld tot 240 bedden. Hiervan zijn er tussen de 190 en 210 bedoeld voor coronapatiënten. “Er liggen nu veel mensen op speciaal gebouwde ic’s. Je beschikt daar niet altijd over de ‘echte’ inrichting. Dus dat zorgt voor extra druk op het personeel", aldus de woordvoerder.

De instroom moet dus fors gaan verminderen voordat er lucht ontstaat op de ic's. "Er waren gisteren nog steeds 130 nieuwe opnames, dat is toch opvallend. Het stelt ons dus nog altijd voor een uitdaging op de Brabantse ic’s.”

