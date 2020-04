Jeroen Bosch Ziekenhuis verplaatste 110 coronapatiënten, maar nu is er wat speling

110 coronapatiënten zijn de afgelopen weken vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch naar ziekenhuizen buiten Brabant overgeplaatst. Het ging om mensen die in de toekomst mogelijk naar de intensive care (ic) moesten of daar al lagen. Inmiddels is er speling en neemt ook het aantal patiënten op de ic lichtjes af.

Dat zegt directeur Piet-Hein Buiting in gesprek met Omroep Brabant.

De verplaatsing gebeurde om voldoende ruimte voor nieuwe patiënten op de ic te houden. Onder normale omstandigheden telt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) 12 ic-plekken. Dat aantal is verdubbeld. 20 daarvan zijn bestemd voor mensen met het coronavirus.

"De hoeveelheid patiënten die binnenkwam, hebben we nooit alleen kunnen opvangen. Ik ben heel blij dat de ziekenhuizen in de rest van Nederland en een stukje van Duitsland zijn bijgesprongen”, aldus Buiting.

We zijn echt langs het randje gegaan.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) stelde maandag 'voorzichtig optimistisch' te zijn. De verwachting was dat de verdubbelde ic-capaciteit in onze provincie genoeg zou zijn. Maar een dag later was het voor het JBZ kantje boord. "We zijn echt langs het randje gegaan", stelt Buiting.

"Vorige week vrijdag hadden we in heel Brabant 15 bedden over, zondag 13, dinsdag tegen de 20. Dan heb je zoiets van: het begint enigszins comfortabel te worden en we hebben ruimte. Maar voor het JBZ was dat maar één dag het geval en daarna ging het gewoon weer omhoog.”

Dalende trend

Inmiddels laat het aantal patiënten dat in onze provincie op de ic ligt een dalende trend zien. Van de 190 voor coronapatiënten bedoelde bedden zijn er 160 bezet. Ook het JBZ ziet een afname in het aantal ic-patiënten. "Er is wat speling", aldus een woordvoerster.

We hebben de top kunnen nemen door alle maatregelen.

Ziekenhuisdirecteur Buiting denkt dat de groei uit de epidemie is en dat we net over de top zijn. Dit brengt volgens hem wel een risico met zich mee.

“We hebben de top kunnen nemen door alle maatregelen. We zijn dus goed bezig, maar nu moet je de maatregelen in stand houden. Anders veren we terug. Als een nieuwe piek komt, is iedereen minder gemotiveerd zich te houden aan maatregelen. Dan hebben we een veel groter probleem. Die maatregelen moeten we voorlopig dus volhouden. Voorlopig betekent in mijn termen: weken of maanden. En niet: dagen of weken."

Interview in twee delen

Omroep Brabant sprak deze week uitgebreid met Piet-Hein Buiting. Over hoe het JBZ zich in het oog van de storm staande hield en de grote impact die het coronavirus op patiënten, naasten en personeel heeft. Hoe het leven na het coronatijdperk er uit gaat zien en 'in control zijn' komt eveneens aan bod.

Zondag en maandag om 12 uur in de middag verschijnt het interview in twee delen op deze website.

