Ziekenhuis in Uden vergroot eerste hulp met noodtent: 'We verwachten een golf aan ziektegevallen'

Bij ziekenhuis Bernhoven in Uden is een vrijdag speciale triagetent geplaatst bij de spoedeisende hulp. Op die manier kunnen ze de grote toeloop van patiƫnten met het coronavirus vanaf vandaag sneller verwerken. De regio waar het ziekenhuis staat, is het epicentrum van het coronavirus in Nederland.

"We hebben in drie weken tijd ons ziekenhuis volledig omgebouwd waarbij we nu alleen nog acute zorg voor coronapatiënten leveren", vertelt Caroline Heijckmann, medisch coördinator Bernhoven. " Bevallingen, die doen we nog, en een heel klein beetje andere acute zorg, maar verder zijn we een coronaziekenhuis."

De grootste angst binnen de medische staf is een tekort aan bedden. "Nu hebben we nog plek, maar dat komt omdat we continu bezig zijn om patiënten uit te plaatsen naar andere ziekenhuizen. Dat doen we omdat we op korte termijn een golf aan ziektegevallen verwachten."

Noodtent met twintig extra bedden

De eerste hulp is omgebouwd, volgens rampenplan. Er is nu een tent geplaatst, met twintig extra bedden, waardoor de capaciteit fors is uitgebreid. "Hier kunnen we heel veel patiënten opvangen en in hoog tempo een diagnose stellen", vertelt Heijckmann. "Hoe is iemand er aan toe? Vaak, in zo'n zestig tot zeventig procent van de gevallen, moeten mensen worden opgenomen in het ziekenhuis."

Gemiddeld liggen de coronapatiënten lang in het ziekenhuis. "Zo'n twee weken duurt een ziekenhuisopname", zegt Caroline. "Je kunt je voorstellen dat een ziekenhuis dan snel vol is. Doordat we patiënten nu overplaatsen naar andere ziekenhuizen buiten Brabant kunnen we de situatie nog aan. Als die mogelijkheid er niet was, dan zou ieder bed binnen een etmaal gevuld zijn."

Voor Heijckmann is het helder. "Er moeten bedden komen, om mensen op te kunnen vangen. Dat is essentieel."