Ziekenhuis Bernhoven luidt de noodklok: 'Onze grens komt in zicht'

"De instroom van patiënten is enorm", zegt directeur Geert van den Enden vrijdag tegen Omroep Brabant. "Als er geen hulp was van andere ziekenhuizen buiten Brabant die zieke mensen van ons overnemen, dan zouden we binnen een etmaal vol liggen. En dat is een hele onwenselijke situatie."

'Iedere drie dagen een verdubbeling van coronapatiënten'

De verwachte stijging van het aantal coronabesmettingen is schrikbarend. "Iedere drie dagen zien we een verdubbeling van het aantal coronapatiënten. Op basis van berekeningsmodellen weten we dat er hier in Brabant op korte termijn - binnen een week, of twee - nog veel meer zieke mensen bij komen."

"Het is dubbel", zegt Van den Enden. "We werken hier met echte professionals die dit werk met hart en ziel doen, maar wij naderen de grens van de capaciteit en het aantal plekken dat we hier hebben."

'Zien hoe mensen vrolijk picknicken, die impact is groot'

De directeur spreekt ook van een enorme emotionele belasting. "Wij zien hier hele, hele zieke mensen, en dat is zwaar. Als onze medewerkers dan vervolgens na een lange dag thuiskomen en zien hoe mensen vrolijk in parkjes aan het picknicken zijn, ja, die impact is groot."

Het merendeel van de patiënten die in het ziekenhuis liggen, heeft het coronavirus. Iedere medewerker van het ziekenhuis wordt momenteel ingezet voor de medische zorg van coronapatiënten.

'Samen schouders eronder'

Daarvoor krijgt het verplegend personeel speciale trainingen en scholing. "Zo goed en kwaad als het kan, komen we in groepjes bij elkaar om mensen te leren hoe die zorg het beste gegeven kan worden." Ook artsen, zoals dermatologen en plastisch chirurgen zijn allemaal ingezet. Samen zetten ze de schouders eronder."

Bernhoven in Uden. (Foto: Joris van Duin)

Triagetent met twintig extra bedden

Donderdag wordt er een triagetent geplaatst bij de spoedeisende hulp om de grote toeloop van patiënten sneller te kunnen verwerken. In de noodtent staan twintig extra bedden, bedoeld als een uitbreiding van de eerste hulp. "Het helpt ons de grote toestroom van patiënten te kunnen opvangen", aldus de ziekenhuisdirecteur.

"Iedereen die per ambulance hier naar toe wordt gebracht, wordt in de triagetent opgevangen", legt Van den Enden uit. "Zo kunnen wij bepalen welke hulp iemand nodig heeft, voordat deze persoon het ziekenhuis ingaat of naar een andere kliniek in het land wordt overgebracht.

'We houden vol'

De medewerkers van het ziekenhuis krijgen veel steun van de bewoners in de regio. Buiten staat diverse spandoeken om het personeel een hart onder riem te steken. Bij het ziekenhuis staat een kleine brievenbus waar kinderen tekeningen in kunnen doen voor het verplegend personeel. Volgens de directeur zijn alle reacties 'hartverwarmend'. "Dat doet ons heel goed en helpt ons ook met het besef: we zijn goed bezig en houden vol."

