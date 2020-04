Wegen van NAC Breda en algemeen directeur scheiden na jaar alweer

NAC Breda en algemeen directeur Luuc Eisenga gaan per 1 juni uit elkaar. Dat meldt de voetbalclub op de website. Het vertrek van Eisenga is het gevolg van een verschil van inzicht over het leiden van NAC.

“De afgelopen maanden hebben de Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga gaandeweg moeten vaststellen dat hun visies op de wijze van aansturing van de organisatie en de samenwerking met alle stakeholders, beide noodzakelijk om de doelstellingen van NAC Breda op korte- en lange termijn te realiseren, te ver uiteen liggen”, meldt NAC.

'Spijtig'

“Uiteraard is geprobeerd om elkaar in eenzelfde visie te vinden maar gaandeweg werd duidelijk dat dit niet zou gaan lukken en is de onvermijdelijke conclusie getrokken dat het niet langer in het belang van NAC Breda is om gezamenlijk verder te gaan. De Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga betreuren dit besluit. Partijen gaan in goed onderling overleg uit elkaar. Alle betrokkenen vinden het spijtig dat er na een periode van slechts een jaar al afscheid genomen dient te worden.”

NAC heeft al een opvolger voor Eisenga gevonden. Die wordt op korte termijn gepresenteerd.

