Ontslagen trainer Ruud Brood haalt uit naar NAC-directie: 'Volkomen ongeschikt'

"Ik ben het slachtoffer van de dubbele agenda van de directie." In De Telegraaf reageert de op oudjaarsdag ontslagen trainer van NAC Breda op zijn gedwongen vertrek. Vooral de 'volkomen ongeschikte' directie van de Bredase club moet het ontgelden. "Ik ben vaak een roepende in de woestijn geweest."

Op de laatste dag van 2019 reageerde Brood nog met een korte tweet op zijn ontslag. Hoewel de 57-jarige trainer normaal niet ingaat op een ontslag, voelt hij zich nu genoodzaakt dit wel te doen.

'Supporters hebben recht te weten hoe dingen lopen'

"Bij Roda JC en PSV heb ik na mijn vertrek nóóit iets gezegd. Maar NAC is vooral dankzij de fanatieke supporters een prachtige club en die hebben er recht op te weten hoe dingen lopen”, zegt Brood in een uitgebreid interview in De Telegraaf.

Brood, die acht seizoenen bij NAC speelde, had altijd al de wens om trainer te worden bij de Bredase club. Omdat de club hem zo na aan het hart ligt, kiest hij ervoor zijn verhaal te doen. Hoewel hij een slechte relatie had met algemeen directeur Luuc Eisenga en technisch directeur Tom Van den Abbeele, overviel het ontslag hem toch.

'Prestatief zaten we er nog prima bij'

"Voetbaltechnisch was het wisselvallig", geeft Brood toe. "Ik wilde sneller naar vastigheid in het team, maar kon daarin niet altijd de juiste keuzes maken. Soms speelden we goed en soms ook helemaal niet. Maar prestatief zaten we er nog prima bij. We staan op drie punten van een promotieplek, in de KNVB-beker zitten we bij de laatste zestien en we hebben een periodetitel op zak.”

'Onderhandelingen stagneerden'

Brood werd op 22 maart aangesteld. Vorig seizoen wist hij directe degradatie uit de Eredivisie niet te voorkomen. "De intenties waren duidelijk: ondanks de degradatie wilden de grootaandeelhouders met me door. De onderhandelingen stagneerden echter vanwege de communicatie vanuit de directie."

Volgens Brood gingen Eisenga en Van den Abbeele daarna eerst met andere kandidaten om tafel zitten. "Uiteindelijk is het rondgekomen en hebben ze gezegd dat ik altijd eerste keus ben geweest, maar dat ze wilden aftasten…”

'Selectie niet promotiewaardig'

Ook liep het spaak bij de samenstelling van de selectie. Brood wilde inzetten op ervaren spelers en routine, de directie zag het anders. "Het was louter het beleid van één man, een onervaren man: Van den Abbeele. Pas eind juli kreeg ik medezeggenschap. Er zijn spelers de revue gepasseerd die ik gelukkig voor mezelf en gelukkig voor de club heb kunnen tegenhouden. Ik had wel vertrouwen in een jonge groep, maar niét in alléén maar jonge spelers. Dat was echter zijn beleid."

Wel had Van den Abbeele de doelstelling om direct weer te promoveren. "Terwijl we de zesde begroting hebben en die doelstelling zet een jonge groep onnodig onder druk. Intern heb ik eind juli al gezegd dat de selectie niet promotiewaardig was, maar in disbalans." Zo zette Brood in op de komst van ervaren krachten als Ralf Seuntjes en Alex Schalk, maar dat was tevergeefs.

'NAC had gewoon jonge onervaren trainer moeten nemen'

Volgens Brood was hij niet de enige die moeite had met de bemoeienis vanuit de directie met trainersaangelegenheden. „Niet alleen bij mij, maar bij de hele staf. Eisenga en Van den Abbeele wilden op de stoel van de trainer zitten, overal direct of indirect inspraak in hebben. Eigenlijk heeft de directie gezegd: we hebben een ervaren trainer, maar die mag alleen coachen. Wij willen invloed op zijn trainingsschema, de speelwijze en de samenstelling van de selectie. "

Algemeen directeur Eisenga heeft zich volgens de ontslagen trainer ook onterecht in het technische hart van de club neergezet. "Terwijl hij daar helemaal niet in hoorde. Achteraf had NAC gewoon een jonge, onervaren trainer moeten nemen, die wel volledig viel te sturen.”

'Empathisch vermogen directie niet groot'

De 57-jarige trainer stelt ook dat er jarenlang 'mismanagement' is gepleegd bij de club. "Het probleem is nu – en dat is erkend door de grootaandeelhouders, interim-directeur Nicole Edelenbos en technisch rvc-lid Mark Haarman – de volkomen ongeschiktheid van Eisenga en vooral de onervaren Van den Abbeele."

Ook vertelt Brood dat niemand bij NAC een klik met de directie heeft. "Het empathisch vermogen van Eisenga en Van den Abbeele is niet groot en ze communiceren niet. Mensen moeten weten waar het bij NAC aan scheelt.”

Reactie Eisenga en Van den Abbeele

De Telegraaf heeft ook Luuc Eisenga en Tom Van den Abbeele om een reactie gevraagd. "Na een zorgvuldige procedure hebben we in de zomer volmondig voor Ruud Brood gekozen. We voelen het als onze plicht continu af te wegen wat het beste voor NAC is en dus ook wie van de kandidaten de beste was, net als een trainer mag afwegen wat de club is die het beste bij hem past. Uiteindelijk hebben we een contract getekend dat de trainer meer dan de standaardbevoegdheden gaf."

In de gezamenlijke reactie wordt benadrukt dat daar geen onduidelijkheid over was. "Die bevoegdheden zijn volstrekt helder: de technisch directeur moet een selectie samenstellen waarmee de trainer kan werken en waarvan een algemeen directeur weet dat er financieel verantwoord gehandeld wordt. Om tot goede technische afwegingen te komen is er een technisch hart geformeerd van ’td’, trainer, hoofd opleiding en hoofdscout. De ’ad’ heeft daarin geen rol. We zijn constant op zoek naar ontwikkeling en verbetering. Dat de gemeenschappelijke missie niet is geslaagd is voor heel NAC frustrerend.”