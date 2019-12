NAC zet trainer Ruud Brood op straat: 'Chemie en vertrouwen ontbreken'

Willem Weijs neemt voorlopig de rol van interim-trainer op zich terwijl de Bredase club op zoek gaat naar een nieuwe hoofdcoach.

'Slechte resultaten en te weinig vertrouwen'

"Aanleiding voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking zijn naast de tegenvallende resultaten vooral de onvoldoende ontwikkeling op individueel en teamniveau", aldus NAC. "Daarnaast bleek er te weinig vertrouwen vanuit de directie en de spelersgroep om in de huidige samenstelling het seizoen samen af te maken."

Degradatie niet voorkomen

Op 22 maart werd de 57-jarige Brood aangesteld. Vorig seizoen wist hij directe degradatie niet te voorkomen. Slechts een van de acht resterende wedstrijden werd toen gewonnen.

Momenteel staat NAC zesde in de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft dit seizoen een periodetitel binnen weten te slepen. Van de laatste dertien wedstrijden, waarvan twee in de beker, won NAC er vijf.

'Damage control was toen hoogst haalbare'

Algemeen directeur Luuc Eisenga beseft dat het tijdstip van het ontslag verre van ideaal is. "Door omstandigheden was een persoonlijk gesprek op een eerder tijdstip helaas niet mogelijk. Eind vorig seizoen heeft Ruud in een bijzonder moeilijke periode het team onder zijn hoede genomen. Damage control was het hoogst haalbare toen."

Het huidige seizoen begon NAC met een vrijwel geheel nieuwe selectie. "Het succes van het behalen van de eerste periode heeft niet kunnen verbloemen dat we in de ontwikkeling op individueel niveau alsmede de ontwikkeling van het team meer hadden verwacht", legt Eisenga uit. "Bovendien zagen we bij een te groot deel van de jonge spelersgroep het ontbreken van noodzakelijke chemie en vertrouwen. Terwijl we juist met de ontwikkeling van deze jonge talenten waarde zouden moeten creëren."

'Zal me met alles inzetten'

Interim-trainer Willem Weijs staat vanaf 2 januari voor de groep. “De reden is niet de meeste vrolijke", aldus Weijs. "Ik besef dat er veel van mij gevraagd wordt, maar ik zal me met alles wat ik heb inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan het succes van NAC."

"Met Willem Weijs hebben we iemand die de club kent", zegt Eisinga over de interim-trainer. "Gezamenlijk zullen we er alles aan doen om het maximale uit spelers en het team te halen." De selectie trapt de tweede seizoenshelft af in Portugal met een trainingskamp van zes dagen.