Broedende moedereend doodgemaaid in Oss: ‘Daar lag ze, in flarden’

Eendje doodgemaaid in Oss (foto: via Facebook).

OSS -

Tijdens het uitlaten van de hond zag de vriendin van Eric het voor haar ogen gebeuren: een maaimachine ging vól over een broedend eendje heen. Met alle gevolgen van dien: het eendje lag in stukken in het gras aan de Vilderdijk in Oss.