Sportclubs na ruim een maand weer open voor kinderen: 'De opluchting is groot'

Zo gingen ook de poorten van voetbalvereniging UNA in Veldhoven woensdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer open. Jeugdvoorzitter Dick Bijkerk loopt glunderend langs de velden. "Dit is echt geweldig! Als je de kinderen door de poort ziet rennen, dan weet je weer wat je gemist hebt." Hij heeft 'geen moment getwijfeld' toen hij hoorde weer van start te mogen. "Ik sprong een gat in de lucht."

Bekijk in de video de reactie van kinderen en ouders op de opening.

Strenge regels

Vanaf woensdag mogen kinderen onder de twaalf weer buiten sporten in groepjes. Ze hoeven daarbij van het RIVM geen afstand te houden. Voor kinderen die ouder zijn, geldt de verplichte anderhalve meter wel. Volwassenen zijn nog niet welkom op de club. De regels gelden voor alle sporten in de buitenlucht.

Het was improviseren voor de clubs, om aan de lange lijst met eisen te voldoen. Sportorganisatie NOC*NSF stelde een protocol vast. Zo moeten kleedkamers en douches dichtblijven. Ook moeten kinderen hun eigen bidon meenemen. Bijkerk: "Ook maken we de ballen en doelen extra goed schoon. Dat geeft een stuk meer werk dan normaal."

Risico

Toch stond niet iedereen gelijk te springen bij de Veldhovense club. "Wat oudere trainers willen voorlopig niet meer komen. Ze vinden het risico voor henzelf en de kinderen te groot", weet de jeugdvoorzitter. "Van ouders en kinderen krijgen we over het algemeen heel positieve reacties. De club heeft vooralsnog geen afmeldingen gehad.

Per sport wordt nu bekeken hoe het verder moet met de nieuwe regels. "We hebben nog geen sport kunnen vinden, waarbij het niet mogelijk is", vertelt woordvoerder Geert Slot van NOC*NSF. "Wel voer je steeds de discussie hoeveel van de sport overblijft als je bij de oudere kinderen anderhalve meter afstand moet houden."

Het is nog altijd niet toegestaan om groepen kinderen binnen te laten sporten. De nieuwe sportmaatregelen gelden tot zeker 20 mei. Daarna maak het kabinet bekend hoe het verder moet. De sportclubs waren sinds 15 maart gesloten.