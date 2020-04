Gezinnen mogen weer kamperen, zolang er eigen sanitaire voorzieningen zijn

Het verbod op recreatief nachtverblijf is per direct opgeheven door de Brabantse veiligheidsregio’s. Dat betekent dat gezinnen weer op een camping of vakantiepark mogen overnachten, zolang er eigen sanitaire voorzieningen zijn.

Met een vriendengroep een huisje of caravan huren mag dus nog niet. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voorwaarden

Er zijn wel wat voorwaarden verbonden aan het overnachten op een camping of vakantiepark, zoals:

Inwoners met een jaar- of seizoensplaats op een camping mogen overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.

Particulieren mogen een huisje, tent of caravan huren als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening heeft.

Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar anderhalve meter afstand te houden tussen de klanten.

Overleg

De Brabantse campings en vakantieparken zijn na deze nieuwe noodverordening druk in overleg. Bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaan bijvoorbeeld zo snel mogelijk de vakantiehuisjes weer open. “We hebben het net pas gehoord dus moeten nog bepalen hoe het nu verder moet. Het plan is echter zo snel mogelijk de huisjes weer te openen. Waarschijnlijk gaan de bungalows op 1 mei open”, zegt een woordvoerder. Daar zijn ze heel erg blij om: "Bij ons hangt de vlag uit."

Of het vakantiepark van de Efteling ook snel weer opent, is nog niet duidelijk. Een voorlichter laat weten dat ze daarover nog in overleg gaan en dat donderdag waarschijnlijk meer zeker is.

Alle vakantieparken van Center Parcs blijven tot 11 mei sowieso gesloten. Ook met de nieuwe versoepeling, gaan de huisjes niet eerder open. "We kijken momenteel naar verschillende scenario’s waarmee we veilig open kunnen voor onze gasten en medewerkers”, aldus een woordvoerder. Of de huisjes na 11 mei wel weer opengaan, is nog niet zeker.

