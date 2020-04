Peperdure Audi gaat in vlammen op, tankstation blijft gespaard

In Dommelen is een kostbare Audi door brand verwoest. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken.

DOMMELEN -

Een peperdure auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan in Dommelen. Het ging om een Audi A7 Sportback met een nieuwwaarde van ongeveer een ton. De auto stond geparkeerd aan de Goudenrijderhof in het kerkdorp van Valkenswaard.