Burgemeester Bernheze geïntimideerd na arrestatie asielzoeker voor doodsteken van 18-jarige fietser

De afgelopen dagen werden volgens de politie een aantal muren beklad in Oss en Heesch met daarop verwijtende teksten richting de burgemeester. Moorman heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Wie precies achter de intimidatie zit, is niet duidelijk. De politie wil verder niet ingaan op eventuele extra veiligheidsmaatregelen voor de burgemeester.

De aanhouding van de vluchteling ligt gevoelig, aldus de krant. In 2016 waren er rellen in Bernheze tegen de geplande komst van een azc. Er werden toen onder meer dode varkens neergelegd in Heesch. Uiteindelijk kwam het azc er niet. Maar de gemeente zou wel extra statushouders plaatsen.

Doodgestoken

Rik van de Rakt werd zondagochtend 19 april zwaargewond gevonden naast zijn fiets op de kruising van de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Later die dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt voor de steekpartij. De verdachte heeft een verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen. Zo is hij al eens betrokken geweest bij een mishandeling en heeft hij verzet gepleegd bij een aanhouding.

De gemeente Bernheze bevestigd de aangifte, maar wil er verder niets over kwijt.

In 2016 waren er hevige rellen in Heesch tegen de komst van een azc:

LEES OOK:

Verdachte van dodelijke steekpartij in Oss blijft langer vastzitten

Fietser (18) die onder verdachte omstandigheden overleed, blijkt neergestoken