Nieuw provinciebestuur met Forum voor Democratie kwestie van tijd, nu heel CDA samenwerking steunt

Een nieuw college van Gedeputeerde Staten is een kwestie van tijd. De fractie van het CDA in Provinciale Staten neemt namelijk het advies over van het bestuur van de partij.

Het bestuur van de Brabantse christendemocraten stemde woensdagavond laat in met de vorming van een coalitie met de VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Die beslissing volgde op een ledenraadpleging, omdat er veel commotie was ontstaan over samenwerking met ‘Forum’.

'Veel vertrouwen'

De Statenfractie kan zich vinden in de voorwaarden die het partijbestuur heeft verbonden aan de medewerking. Zo heeft ze veel vertrouwen in de twee kandidaat-gedeputeerden die ze op het oog heeft voor de nieuwe coalitie.

Fractievoorzitter Ankie de Hoon: “Het advies van het bestuur is voor de fractie een belangrijk element bij de coalitievorming. Als fractie nemen wij het advies van het bestuur dan ook één op één over. De randvoorwaarden zijn helder en we zijn ons bewust van de zorgen die er leven bij een deel van onze achterban. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Zo zullen we de afgesproken principes van samenwerking nauwgezet bewaken. Ik ben ervan overtuigd dat er een sterk coalitieakkoord ligt en we twee heel goede kandidaat-gedeputeerden hebben klaar staan."

Over de vorming van een nieuw college voor het dagelijks bestuur van de provincie wordt al sinds januari onderhandeld. Onder anderen oud-provinciebestuurder Paul Rüpp is mordicus tegen een verbond met Forum. Dat zei hij onlangs tegen Omroep Brabant en herhaalde hij donderdag op Radio 1.

