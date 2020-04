Te veel zwarte en witte scholen in Breda: 'Tweedeling moet hard worden aangepakt'

Uit een onderzoek van gedragswetenschapper Willem Boterman uit 2019 blijkt dat er in Breda sprake is van een sterke tweedeling in het basisonderwijs. Daar sprak de gemeenteraad van Breda al eens over, maar daden bleven uit. PvdA en D'66 trekken daarom aan de bel en willen het hoog op de politieke agenda zetten.

'Hartstikke leerzaam'

"Kinderen uit Breda ontmoeten op school relatief weinig leeftijdgenoten van andere komaf", vertelt Arjen van Drunen, fractievoorzitter van de PvdA. "We willen dat het onderwijs een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen met een andere achtergrond elkaar op het schoolplein ontmoeten."

"Het probleem van witte en zwarte scholen is groot in Breda en dat moet hard worden aangepakt", zo vervolgt Van Drunen, die hierover vragen heeft gesteld aan het Bredase college van burgemeester en wethouders.

"Wij vinden dat er nu iets aan gedaan moet worden en niet dat er over een tijdje alleen nog kinderen met dezelfde achtergrond bij elkaar in de klas zitten. Als ze wel bij elkaar op school zitten, vergroot dat hun wereldbeeld en dat is hartstikke leerzaam. Het is ook belangrijk voor Breda om een gemengde stad te worden."

Oplossingen

Dat Breda zoveel zwarte en witte scholen heeft, komt volgens Van Drunen onder meer door de opbouw van de wijken in de stad. De betaalbare woningen staan van oudsher veelal in dezelfde wijken, waardoor er weinig diversiteit is. Dat moet volgens Arjen van Drunen veranderen, maar dat is niet het enige.

"Ook als je gemengd bouwt, kunnen ouders nog altijd kiezen voor scholen waar ze een goed gevoel bij hebben. Er zal gesproken moeten worden met schoolbesturen en met de ouders. Ouders moeten verleid en aangespoord worden verder te kijken dan vooroordelen en reputaties. Het zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn, maar we moeten wel de komende jaren resultaat boeken", vindt Arjen van Drunen.

De video toont de dreigende tweedeling in het onderwijs door de coronacrisis: