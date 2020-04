Niemand besmet door niet goed schoongemaakte apparatuur in het Catharina Ziekenhuis

EINDHOVEN -

Geen van de patiënten is besmet geraakt nadat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bij gebitsreiniging een instrument gebruikte dat niet volgens de geldende hygiënerichtlijnen was schoongemaakt. Dat laat Roel Rambags, de woordvoerder van het ziekenhuis, donderdag weten na bloedonderzoek bij de patiënten.