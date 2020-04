Op de weekmarkt mogen ook weer kleding en bloemen worden verkocht

Voorwaarde van de verruiming van de mogelijkheden is wel dat op weekmarkten de algemene coronamaatregelen worden nageleefd, zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen samenkomsten en de bekende hygiënemaatregelen, zoals niezen in de elleboog.

Volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's is een onderscheid tussen de verkoop van voedsel en andere producten op markten in deze fase van de coronacrisis niet meer nodig. Afgelopen weken is gebleken dat dag- en weekmarkten goed zijn verlopen. De gemeenten moeten controleren of de markten goed verlopen.

