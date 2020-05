Taptoe in duizenden achtertuinen tijdens dodenherdenking op 4 mei

Trompettisten gaan in groten getale met dodenherdenking op 4 mei 's avonds het Signaal Taptoe Infanterie spelen. "Het idee is om dat in je eigen tuin te doen", zegt trompettist Harmen Klaver. Hij was trompettist bij het Orkest Koninklijke Luchtmacht.

Trucje

Harmen speelde jarenlang zelf het trompetsignaal tijdens de Nationale Herdenking op een overvolle Dam en voor een miljoenenpubliek dat op naar de uitzending keek. "Dat is spannend, maar ik heb er een trucje voor", vertelt hij. "Ik sluit me helemaal af en denk bij mezelf: er staat helemaal niemand, ik ga lekker blazen."

In de video vertelt Harmen waarom hij de oproep deed en Lize waarom ze meedoet:

Harmen plaatste eind maart een oproep aan alle trompettisten op Facebook. In het bericht riep hij hen op om op 4 mei om twee minuten voor acht het signaal uit te voeren. "In je tuin, in de straat, op een plein, bij een verzorgingshuis, ziekenhuis of op een kerktoren. Laten we 75 jaar vrijheid zo gedenken en ondanks de crisis invulling geven", schreef Harmen. De oproep is ondertussen al ruim 24.000 keer gedeeld.

'Best moeilijk'

De negenjarige Lize, die op Koningsdag ook het Wilhelmus op haar trompet heeft gespeeld, doet mee op 4 mei. "Het is wel moeilijk omdat je niet weet welke hoogte je moet doen omdat je geen ventielen hoeft te gebruiken bij dit stukje", vertelt Lize terwijl ze aan het oefenen is in de tuin.