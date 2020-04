Zorgafdeling van Jolanda niet meer in isolatie: ‘Nu besef je pas wat er allemaal is gebeurd'

Het waren heftige weken, vertelt Jolanda Bruëns van zorgcentrum Padua in Tilburg. Toen de eerste coronabesmetting werd vastgesteld, moest haar afdeling van de ene dag op de andere in isolatie. Maar nu gaat het beter: al twee afdelingen zijn coronavrij en ook de andere twee afdelingen in het zorgcentrum lijken te volgen.

Ze weet het nog precies: op een dinsdagavond werd de eerste besmetting geconstateerd en de volgende ochtend was de afdeling helemaal geïsoleerd. Voor medewerkers en bewoners was dat een rare ervaring, vertelt Jolanda. “We werken met dementerende ouderen en die zien ineens mensen in gele jassen, met een bril, masker en handschoenen. Die herkennen ons niet meer, dachten we, maar het viel mee. Ze hebben er eigenlijk heel goed op gereageerd.”

Voor de medewerkers zelf was het ook heftig, vertelt ze. De beschermende kleding is erg warm en niemand kon van de afdeling af. “Als je op je werk kwam, nam je de lift naar boven. Daar kleedde je je om en vanaf dat moment was je alleen nog maar op de afdeling.” Dus niet even naar buiten of even beneden naar de keuken. Pas aan het eind van de werkdag kon alle beschermende kleding weer uit. “Dan naar huis, douchen en thuisblijven.”

Je ziet op zo'n moment pas hoe sterk je bent, ook als team

Toch hebben Jolanda en haar team zich nooit alleen gevoeld. “Ons motto was: niet klagen maar dragen. Je ziet op zo’n moment pas hoe sterk je bent, ook als team. Het brengt je dichter bij elkaar.” Maar ook van buitenaf was er veel waardering en steun. Van het management, maar ook van de families van bewoners en zelfs van buiten het zorgcentrum. Ook nu nog. “Er komen nog vaak mensen buiten zingen, dan kunnen de bewoners naar buiten kijken. En de burgemeester is langs geweest.”

Na een paar pittige weken, zag ze het op de afdeling weer beter gaan. “We hebben in een paar weken een aantal bewoners gehad die ziek werden en overleden. Daarna ook nog wat bewoners die lichtere klachten kregen. Maar daarna zagen we het weer opklimmen.”

Maar uit de isolatie gaan, was ook weer spannend. Om weer te werken zónder beschermende kleding. Maar het ging goed: er zijn geen zieke bewoners bij gekomen ook geen zieke collega’s. Het virus lijkt dus verbannen van de afdeling. Jolanda: “Vandaag mogen we voor het eerst weer van de afdeling af. En ook hebben we vanaf vandaag een babbelbox. Zo kunnen bewoners en hun familie elkaar ‘ontmoeten’ in een speciale ruimte.” Want bezoek is in verpleeghuizen nog steeds niet toegestaan. Het lijkt toch weer iets meer op ‘normaal’.

Pas als je uit de isolatie komt, besef je wat er allemaal is gebeurd.

“Als je in deze cirkel hebt geleefd, kun je je niet voorstellen hoe het is als je er weer uit bent. Je staat op de overleven-stand. Pas als je uit de isolatie komt, besef je wat er allemaal is gebeurd.” De collega’s kunnen er onderling goed over praten en ervaringen delen. Ook is er een geestelijk verzorger paraat, om bijstand te verlenen waar nodig.

Zelf is ze nooit bang geweest om naar haar werk te gaan. “Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Ik ben senior verpleegkundige, ik stuur de afdeling aan. Ik ben in die weken van isolatie continu aanwezig geweest. Je doet het gewoon. Ik heb er geen seconde over nagedacht.”