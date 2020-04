Bekladder schreef 'Moorman is de dader', geen beveiliging voor burgemeester Bernheze

BERNHEZE -

De teksten gericht tegen burgemeester Marieke Moorman van Bernheze waren geklad op een viaduct over de Dommelstraat in Heesch en op de muur van een school aan de Staringsstraat in Oss. Op het viaduct stond: ‘Moorman is de dader’. Wat er op de school stond, willen politie en gemeente niet zeggen.