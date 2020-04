Eerste prins carnaval voor 2021 al bekend: 'Het wordt waarschijnlijk een raar jaar'

Carnaval is nog maar net twee maanden achter de rug, maar de eerste prins carnaval voor het nieuwe seizoen is al bekend. Vanwege de coronacrisis en de strenge maatregelen die daarbij horen, gaat de Helmondse carnavalsvereniging De Rampetampers nog een jaartje door met hun Prins Ton, afgewisseld met een aantal ex-prinsen.

De carnavalsclub kijkt weinig hoopvol naar het komende carnavalsseizoen, ook al duurt het nog een half jaar voordat dat van start gaat. "Als ik het zo bekijk, wordt het heel lastig om op 6 november onze prinsbekendmaking te organiseren met een hoop mensen in de zaal. Dat zie ik gewoon niet gebeuren", licht secretaris Frank Smits van de vereniging toe.

Wisselprins

En daar komt nog een ander argument bij, volgens Smits. "Mocht je toch een nieuwe prins vinden, dan krijgt hij waarschijnlijk ook een vervelend seizoen met weinig evenementen. Dat willen we gewoon niet."

Daarom vroeg het bestuur Prins Ton om nog een jaartje door te gaan. Om hem ook wat rust te gunnen zal hij, als bepaalde evenementen weer zijn toegestaan, afgewisseld worden door een elftal van ex-prinsen van de vereniging.

Gefeliciteerd of sterkte?

De scepter en de steek kunnen dus nog een extra jaartje van zolder blijven voor Prins Ton. Of we hem daarmee moeten feliciteren of sterkte moeten wensen? Hij lacht. "Laten we hopen dat we überhaupt carnaval kunnen gaan vieren straks."

Hij gaf direct weer zijn 'ja' toen het bestuur hem belde. Maar hij vraagt zich af hoe vaak hij komend seizoen op pad kan als Prins Ton. "Ik ben wel realistisch. Zolang er geen vaccin is, zullen wij geen carnaval vieren."

'Wetenschap moet carnaval redden'

En dan nog. Al is iedereen gevaccineerd, het wordt volgens de hoogheid sowieso een andere carnaval. "Veel mensen zullen terughoudend zijn om te komen. Dus het zal minder druk worden. En wanneer kunnen we uiteindelijk gaan beginnen met de voorbereidingen? Dat zal ook invloed hebben."

Carnaval op anderhalve meter is volgens hem geen optie. "Hoe zie je dat voor je? De polonaise op anderhalve meter? Dat is niet te doen. Of de optochten schouder aan schouder bekijken, zoals het nu gaat? Dat mag ook niet. De wetenschap zal voor onze carnaval moeten gaan zorgen."