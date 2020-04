Harrie Lavreysen mag de trainingsbaan weer op en hij was best een beetje zenuwachtig

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel mocht donderdag voor het eerst weer de trainingsbaan op en hij was er zelfs een beetje zenuwachtig voor. “Het was een zware training. Ik had er vooral ook heel veel zin in.”

Natuurlijk heeft hij niet helemaal stilgezeten in de tussentijd. “Ik heb natuurlijk ook veel buiten getraind. Maar dat is dan zonder coach, in je eentje.” Dan is samen binnen trainen toch een grote vooruitgang. “Het was wel prettig om de groep weer te zien. Natuurlijk op gepaste afstand en met allerlei maatregelen.”

Alsof je op een biljarttafel rijdt

Samen trainen en op een echte wielerbaan, dat gaat een heel stuk beter dan buiten op de weg. Lavreysen: “Op de wielerbaan heb je een schuine helling waardoor je mooi hard door de bocht kan. In vergelijking met de weg voelt dit alsof je op een biljarttafel rijdt. Voelt een heel stuk fijner en je kunt een veel hogere snelheid halen.”

Nu de training is hervat is een logische vraag natuurlijk waarvóór. De Olympische Spelen van komende zomer zijn afgeblazen. De drievoudig wereldkampioen had er graag zijn topvorm laten zien. Dat doel is nu een jaar vooruit geschoven: “We hebben nog een jaar tot de Spelen. En niemand gaat stilzitten. Dus dit jaar wil ik gebruiken om nog beter te worden.”

Wedstrijdje met teamgenoten

Welke wedstrijd nu als eerst op het programma komt, is een grote vraag. Het komende half jaar verwacht Harrie Lavreysen in ieder geval nog niets. “Ik heb nog geen idee wat de volgende wedstrijd gaat worden. Misschien wel gewoon een wedstrijdje tussen teamgenoten.”