Auto rijdt schuur binnen in Eindhoven: 'De bestuurder is in shock'

Het ongeluk gebeurde rond half zeven. De schuur is direct aan het woonhuis gevestigd. De Belgische bestuurder raakte niet gewond. Een vrouwelijke bijrijder wordt wel nagekeken door ambulancepersoneel.

Twee meter

Volgens een ooggetuige heeft de man zijn auto nog zelf naar achter kunnen rijden. "De auto was tot zeker twee meter binnengereden. De bestuurder is in shock."

De bewoner zat in de woning en zag het ongeluk gebeuren. Hij raakte niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. '

Ook het voertuig heeft flinke schade. (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)