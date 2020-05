Nikkie de Jager maakt make-uptutorial met Davina Michelle

Davina schreef voor de samenwerking een paar van haar eigen hits om. "Ik vond het enorm gaaf om te doen", aldus deze zangeres, bekend van de hit 'Duurt te lang'. De video is vanaf vrijdagavond negen uur te zien op de YouTube-pagina van NikkieTutorials.

'Uden is ook gezellig'

Als er geen coronacrisis was geweest, dan had Nikkie nu in New York gezeten, vertelde ze tegen Eva Jinek, 'maar Uden is ook gezellig als je binnen blijft'. Op 10 april maakte de make-upartiest bekend dat ze haar huwelijk met haar vriend Dylan uitstelt vanwege het coronavirus.