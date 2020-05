Tilburg haalt alles uit de kast om winkelen in de binnenstad coronaproof te maken

Stefan van Aarle van het Ondernemersfonds in Tilburg is wel even bezig om alle maatregelen die het komende half jaar worden genomen op te noemen. “Je wilt vooral de mensen gastvrij ontvangen, maar het moet echt wel volgens de richtlijnen gebeuren. Als het te druk wordt, zetten we extra handhaving in. Daar beginnen we dit weekend al mee.

De meest opvallende zaken die in Tilburg worden aangepakt:

Gastvrouwen en -heren gaan in de binnenstad het publiek aanspreken op hun gedrag. Dit weekend al zullen er drie rondlopen.

Bij bijna zestig winkels moeten bezoekers voortaan in de rij staan om binnen te komen. Als de rij te lang wordt, moeten klanten omdraaien.

Kon je vroeger nog naar de toilet bij een grootwinkelbedrijf of café, in deze coronatijd is dat niet meer mogelijk. Daarom wordt serieus overwogen om toiletgebouwtjes neer te zetten waarin coronaproof (lees hygiënisch) de wc gebruikt kan worden.

Handhavers van de gemeente controleren of de bezoekers van de stad zich aan de richtlijnen houden en als dat nodig is, komen er meer boa's.

Er komen éénpersoonszitplekken in de stad. Je kunt dus even uitrusten, maar wel alleen.

Er komt een reserveringssysteem zodat je je bezoek aan winkels zoveel mogelijk kunt plannen.

Er komen webcams waarmee je kunt zien of het druk is in de stad. Dit systeem werkt ook al goed bij de milieustraat.

Er komen desinfecteringszuilen bij de parkeergarages en de fietsenstallingen.

Er komen overal stickers om mensen te herinneren aan de richtlijnen.

Over de openbare toiletvoorziening moet nog een knoop worden doorgehakt volgens Van Aarle van het Ondernemersfonds. "We willen niet het signaal afgeven dat je lang in de binnenstad kunt blijven, maar we zetten er veel druk op dat het doorgaat".

De maatregelen kosten alles tussen de 50.000 en 100.000 euro. Dat wordt betaald door de ondernemers van de binnenstad, de vastgoedeigenaren en de gemeente Tilburg. Tilburg is een van de eerste gemeenten die de plannen voor de binnenstad naar buiten brengt.

