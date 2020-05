Bloemenkraam net op tijd voor Moederdag terug op de markt

De weekmarkten gingen sinds het uitbreken van de coronacrisis wel gewoon door, maar alleen kramen met voedingsmiddelen waren welkom. Dat was een doorn in het oog voor alle andere kooplieden.

"Dat vond ik heel raar", vertelt kledingverkoper Jos Geboers. "Winkels mochten open en wij niet. Buiten is toch veel veiliger dan binnen neem ik aan." Veel van zijn collega's kunnen zich in die frustratie vinden. Zo ook bloemiste Michelle Ketelaar. "Dan ben je ineens verdwenen, je krijgt geen kans om het tegen iemand te zeggen."

Toch blijken de klanten na al de weken van de intelligente lockdown de Tilburgse verkopers niet vergeten te zijn. "De mensen zeggen dat ze het fijn vinden dat je er weer bent", aldus Ketelaar. Die positiviteit merkt ook schoenenverkoper Norbert van de Sanden. "Er is toch een klein beetje een gemis geweest al die tijd. Dat geeft weer een boost. Daar kan ik voorlopig op teren", zegt hij met een grote glimlach.

In de video vertellen de kooplui dat ze blij zijn dat ze weer op de markt mogen staan:

Het nieuws dat ze weer welkom waren kwam zo laat, dat de kooplieden flink aan de bak moesten om er vrijdagmorgen te kunnen staan. "Ik had er meteen zin in, maar heel de handel lag door elkaar, dat moet ik nog even opnieuw gaan sorteren", legt Norbert uit.

De bloemenkraam van Michelle ziet er ook minder fleurig uit dan normaal. "Er stonden wel bloemen, maar er waren niet genoeg boeketten klaar." Toch heeft ze veel geluk. Nu het bijna Moederdag is, staat ze precies op tijd weer op de markt. "Ja top! En voor altijd zo houden."