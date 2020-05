Geen publiek bij dodenherdenking Kamp Vught, maar zo kun je er toch bij stilstaan

Normaal gesproken is het een drukte van belang tijdens de Dodenherdenking in Vught (foto: archief).

Bij de dodenherdenking in Nationaal Monument Kamp Vught is dit jaar door de coronacrisis geen publiek. Als alternatief heeft Kamp Vught samen met Omroep Brabant een speciale uitzending gemaakt, die maandag vier keer op tv wordt uitgezonden en ook online te zien is.

Directeur Jeroen van den Eijnde is blij dat hij thuisblijvers via televisie en internet van Omroep Brabant een alternatief kan bieden. “Op deze manier doen wij recht aan dit bijzondere moment waarmee wij één keer per jaar stilstaan bij het leed dat toen is geleden. We vinden het belangrijk daaraan vast te houden, ook in deze ingewikkelde tijden.”

Van den Eijnde heeft echt geworsteld met de manier waarop de herdenking in beeld gebracht zou moeten worden. “We hebben verschillende opties onderzocht. Gezondheid staat voorop, dus we houden ons streng aan de coronamaatregelen. Tegelijkertijd willen we wat in de Tweede Wereldoorlog in Vught en elders in de wereld is gebeurd, niet zomaar laten voorbijgaan.”

Optreden van Stef Bos

De 97-jarige Selma van de Perre zou vanuit Londen overkomen, maar reizen is onmogelijk. Vandaar dat de joodse verzetsvrouw op een andere manier aan het woord komt. De overlevende van het concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland is gefilmd in de deuropening van haar huis in de Engelse hoofdstad.

Stef Bos kon zich voor de opnamen wel in Vught melden. Hij zingt een bewerkte versie van zijn speciaal voor Kamp Vught geschreven nummer ‘Daarom zijn wij vrij’.

Het programma bevat verder bijdragen van minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, en de 16-jarige Lieve Metzlar, één van de winnaars van de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren. Wat niet anders dan anders is: twee tamboers van het Sint Catharinagilde Vught leiden de kranslegging en de daaropvolgende twee minuten stilte in. Alles is wel eerder opgenomen.

Uitzendtijden

Omroep Brabant zendt de alternatieve herdenking maandag vier keer uit op tv:

13.35 uur

15.30 uur

16.55 uur

22.55 uur

