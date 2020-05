PSV-aanvoerder Afellay over salaris inleveren: 'Ernst van de situatie is ons helemaal duidelijk'

Gesprekken tussen de directie van PSV en de spelersraad over het tijdelijk inleveren van salaris, zijn in een gevorderd stadium. Vrijdag spraken spelers en top daar voor de tweede keer over. Aanvoerder Ibrahim Afellay: "De ernst van de situatie is ons helemaal duidelijk. Er is geen twijfel over de noodzaak om goed te kijken welke bijdrage we kunnen leveren."

Spijkers met koppen lijken vooralsnog niet geslagen, maar Afellay sprak van een constructief gesprek waaraan hij een goed gevoel overhield.

De spelersvakbond (VVCS) onderhandelt momenteel met de vakbond voor clubs over afspraken voor de complete bedrijfstak. "Die gesprekken respecteren we natuurlijk", verzekerde Afellay. "Zij vertegenwoordigen ook ons als spelersgroep en PSV als club. We rekenen er op dat er snel duidelijkheid komt."

Besluit snel genomen

Vorige week werd al duidelijk dat de directieleden van PSV twintig procent loon inleveren zolang er geen publiek welkom is bij PSV. Directeur Toon Gerbrands zei daarover: “Dat besluit was binnen drie minuten genomen." En verder: “Als wij bepaalde dingen vragen aan sponsoren en supporters, dan vind ik dat we allemaal iets moeten doen. En ook de spelers van PSV denken er over na om een deel van hun salaris in te leveren. Daar gaan we begin volgende week weer mee in gesprek.”

LEES OOK: Toon Gerbrands niet in zak en as over situatie PSV: ‘Plannen voor de toekomst zijn er’