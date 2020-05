Automobilist (19) haalt halsbrekende toeren uit tijdens vlucht voor politie: 'Ik was in paniek'

Een 19-jarige automobilist uit Oosterhout is vrijdagnacht na een achtervolging aangehouden door de politie. De man ging er op hoge snelheid vandoor toen agenten hem rond halftwee in de Nieuwelaan in Made wilden aanspreken.

De automobilist joeg met een snelheid van 140 kilometer per uur door het dorp. In de Crullaan in Made nam hij de rotonde via de linkerkant, zodat hij uitkwam op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer. In het vervolg van de achtervolging deed hij dit nog vier keer.

'De auto slingerende van links naar rechts'

De man trok zich niets aan van het zwaailicht en de sirenes van de politieauto en het stopteken dat hij kreeg. "De auto slingerde van links naar rechts en er kwam zwarte rook onder vandaan", laat een politiewoordvoerder weten.

De bestuurder stopte uiteindelijk op de Herendam in Oosterhout. Daar werd hij aangehouden. Er is bloed bij hem afgenomen om na te gaan of hij cocaïne had gebruikt.

Vriend

De auto waarin hij reed, was van een vriend die naast hem zat tijdens de achtervolging. De verdachte verklaart dat hij 'uit paniek handelde'.