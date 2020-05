Henk Krol stapt na wekenlang conflict uit 50Plus en zet eigen partij op

De voorzitter van de Tweede Kamerfractie zet zijn eigen partij op, de Partij voor de Toekomst. "Wie dat wil, en wie onze achterban serieus neemt, kan zich erbij aansluiten", schrijft Krol in een afscheidsbrief. Het rommelde al tijden binnen de ouderenpartij.

Probleem

"Het probleem zat in de partij", zegt Henk Krol bij het programma WNL op Zondag. "De partij bestaat nu elf jaar en de eerste acht jaar was er alleen maar ruzie." De komst van voorzitter Geert Dales leek even wat rust te brengen, maar de laatste weken laaide het conflict opnieuw op. De Kamerleden zegden het vertrouwen in Dales op en niet veel later stapte het voltallige bestuur op.

"Notulen van vergaderingen stonden soms eerder op internet dan ze bij mij waren", vertelt Krol in de uitzending. "Ik vertrouw negentig procent van mijn medewerkers voor honderd procent." Het probleem zat volgens hem bij die andere tien procent.

Overleg met Johan Vlemmix

Het zal veel mensen bekend in de oren klinken: Partij voor de Toekomst doet nogal denken aan de Partij ván de Toekomst, van Johan Vlemmix. Daarover hebben de twee contact gehad zegt Krol. En Johan Vlemmix kan dat bevestigen. "Hij heeft me gebeld en het is in goed overleg gegaan."

In zijn nieuwe Partij voor de Toekomst heeft Krol medewerking van Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij zit nu als eenmansfractie in de Tweede Kamer, nadat ze vorig jaar opstapte bij de Partij voor de Dieren.

Wat dit betekent voor de vierkoppige fractie van 50PLUS is nog niet bekend.