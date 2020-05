Johan Vlemmix staat graag zijn partijnaam af aan Henk Krol: ‘Ik sta er helemaal achter’

Toen Krol zijn nieuwe partij wilde oprichten, kwam hij erachter dat Vlemmix al een soortgelijke naam voor zijn partij had, vertelt Vlemmix aan de telefoon. “Hij heeft me gebeld. En dat is in goed overleg gegaan.” Vlemmix wil benadrukken dat hij het Krol gunt. “Ik sta volledig achter hem en zijn nieuwe partij. Ik gun het hem van harte en ik denk ook dat de jeugd zich er kan vinden.”

Niet op de lijst

Behalve de gelijkenis in naam, heeft de nieuwe partij van Krol niets van doen met die van Vlemmix. “Dat is natuurlijk heel anders dan wat wij deden”, zegt Vlemmix. “Het is een heel serieuze partij, met een heel serieuze lijsttrekker.” Er is geen sprake van dat Vlemmix zich aansluit bij de partij. “Zover is het nog niet. Ik hoef niet zo nodig op een kandidatenlijst.”

En wellicht zijn er in de nieuwe Partij voor de Toekomst wat minder ruzies en strubbelingen dan bij 50Plus het geval was. Volgens Vlemmix zou dat zomaar kunnen. “Er zijn bij ons nog nooit problemen geweest. Die naam heeft altijd alleen maar iets heel positiefs gehad!”

LEES OOK:

Henk Krol stapt na wekenlang conflict uit 50Plus en zet eigen partij op