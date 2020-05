Herdenken en de vrijheid vieren samen met Omroep Brabant

Dit jaar zien 4 en 5 mei er heel anders uit dan in andere jaren. Niet samen herdenken en geen bevrijdingsfeesten om samen onze vrijheid te vieren. Dat 'samen' mag even niet. Herdenkingen zullen daarom met een beperkt aantal aanwezigen gebeuren. Omroep Brabant zendt er op 4 mei een aantal uit zodat je er toch bij kan zijn. En op 5 mei vieren we de bevrijding aan de hand van een speciale uitzending van Brabant Remembers.

Op Kamp Vught is maandag de eerste herdenking waar we bij zijn. De uitzending begint om 13.35 uur. 'Herdenken is Nadenken, Dodenherdenking Kamp Vught' kun je daarna om 15.30 uur, 16.55 uur en 22.55 uur terugzien op tv. "Op deze manier doen wij recht aan dit bijzondere moment waarmee wij één keer per jaar stilstaan bij het leed dat toen is geleden", aldus Jeroen van den Eijnde, de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught.

De Dam

Maandagavond kun je bij Omroep Brabant de nationale herdenking op de Dam kijken. Om 19.50 uur schakelen we over naar Amsterdam. Ook daar zal de herdenking anders dan anders gaan. Er mogen maar een paar mensen bij zijn.

In Den Bosch bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei is het niet anders. Alleen de Commissaris van de Koning en de Bossche burgemeester Jack Mikkers zijn aanwezig. Omroep Brabant maakt opnames die later uitgezonden worden. Het vuur blijft 5 mei de hele dag branden.

75 jaar vrijheid

Op die dag is het precies 75 jaar geleden dat heel Brabant bevrijd is. Na jaren van oorlog en ellende kon er eindelijk gefeest worden. In een speciale uitzending van Brabant Remembers vertellen Brabanders over hoe dat moment voor ze was en over bijzondere gebeurtenissen rond de bevrijding.

De eerste uitzending is om 07.28 uur en daarna wordt deze speciale Brabant Remembers tot laat in de avond meerdere keren herhaald.