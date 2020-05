Man (28) bedreigt en mishandelt ex-vriendin, politie vindt wapens in schuur

Een 28-jarige Bredanaar is zaterdagavond in de Haagse Beemden in Breda aangehouden voor het bedreigen en mishandelen van zijn 26-jarige ex-vriendin. In zijn schuur werden verschillende wapens gevonden.

Volgens de vrouw had ze ruzie met haar ex-vriend. Daarom waren er in de nacht van donderdag op vrijdag uit voorzorg twee vriendinnen bij haar. Haar ex stond voor de voordeur en drong toen ze opendeed ongevraagd en opgefokt haar huis binnen.

Hij dreigde haar huis in brand te steken en kapot te maken. Vervolgens sloeg hij de vrouw meerdere keren met de vlakke hand in het gezicht. Ook de vriendinnen werden door hem bedreigd. Toen een van hen de politie belde, ging hij ervandoor.

Meerdere wapens gevonden

De verdachte bleek bij een andere ex-vriendin te logeren in de Haagse Beemden. Daar werd hij zaterdagavond aangehouden. Omdat het vermoeden bestond dat de man een vuurwapen had, werden het huis en de schuur doorzocht. In de berging werden onder meer een Nunchaku (vechtstokjes), een boksbeugel, een alarmpistool met patronen en een groot kapmes gevonden.

De wapens zijn in beslag genomen. De 26-jarige vrouw heeft aangifte gedaan.