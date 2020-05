Marika is ineens moeder van zeven verlaten baby koolmeesjes: 'Dit is bijna een dagtaak'

Afgelopen donderdag ontdekte Marika dat de moeder niet meer terugkwam naar het nestkastje in haar tuin. De zeven koolmeesjes waren toen nog maar een week oud. “De jongen riepen luidkeels om eten, want ook vader was al dagen niet meer in het nest geweest”, schrijft Marika op haar Facebookpagina.

De dierenambulance rijdt in deze tijden van corona bijna niet en dus besloot Marika de beestjes zelf groot te brengen. “Ik ben nu moeder van zeven koolmeesjes”, vertelt ze. “En het gaat heel goed. Het is bijna een dagtaak om ze groot te brengen, want deze beestjes moeten echt heel vaak eten. En als ze gegeten hebben, draaien ze zich om met de kont omhoog en dan moet je snel de poep opvangen. Maar ze eten dus en poepen, hoera.”

Wormen in stukjes gehakt

“Ik heb Nutribird 21 gehaald voor babyvogels en levende wormen. Ze hadden geen meelwormen, maar alleen heel dikke. Dus daar heb ik de kop vanaf gehakt en in stukjes moeten hakken, anders waren ze veel te groot. Die kop blijft nog lang nabewegen merkte ik, dan is de nutribird iets prettiger om te geven.”

Hoe het zal gaan met uitvliegen weet Marika ook nog niet. “Normaal verlaten ze het nest als ze zo'n 19 dagen oud zijn. Ze worden daarna normaal nog twee weken gevoerd door de ouders. Dat kan nu natuurlijk niet, dus pas als ze zelfstandig eten kan ik ze laten uitvliegen. Hoe dat allemaal gaat verlopen zie ik dan wel, eerst de jongen maar eens groot zien te brengen.”