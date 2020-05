Waarom mag ik niet naar oma toe? Huisarts schiet ouders te hulp met kinderboekje over corona

Als huisarts kreeg Yvonne heel veel telefoontjes met vragen van ouders. Ook haar eigen kinderen bleven maar vragen stellen over het coronavirus.

Yvonne Maat leest voor uit haar boek en legt uit waar kinderen tegenaan lopen in deze tijd.

Van de ene op andere dag niet meer naar school

"Het is heel moeilijk uit te leggen aan kinderen. Zeker bij deze doelgroep, kinderen van twee tot zes jaar oud. Zij mogen van de ene op de andere dag niet meer naar de klas, niet meer naar de juffrouwen, papa en mama werken thuis... Tja, leg dat maar eens uit." Voor deze kinderen schreef Yvonne haar boekje.

De basis van het kinderboek zijn de richtlijnen van het RIVM. "Er staan gedichtjes in over handen wassen, zakdoekjes gebruiken en in je ellebogen niezen of hoesten," vertelt Yvonne. Ook is er aandacht voor opa's en oma's. "Over dat je even niet met hen mag knuffelen. Er staat ook een plaatje in dat oma achter het raam staat te zwaaien."

Met behulp van speelse illustraties probeert Yvonne alles zo beeldend mogelijk uit leggen. "Naar aanleiding van elk gedichtje kun je er met je kind verder over praten. Er komt dan toch vaak wat meer los."

Snottebellen en spetterpoep

Dokter Vrolijk - Corona is niet het eerste boek dat de huisarts heeft geschreven. Eerder verschenen in de serie Dokter Vrolijk ook Snottebellen, Spetterpoep en Bloed. Yvonne wil met haar boekjes de spanning van kinderen wegnemen. Ouders kunnen de boekjes bijvoorbeeld voorlezen in de wachtkamer, zodat de kinderen weten wat hen te wachten staat. "Over dat je je kleren uit moet doen en dat de dokter naar je hart gaat luisteren en in je oren gaat kijken."