Ook Willem II en PSV weer begonnen met trainen: 'Heel prettig om weer gestart te zijn'

Willem II speelde zo’n acht weken geleden voor het laatste een eredivisiewedstrijd. In de tussentijd hebben de spelers van Willem II nauwelijks een bal aangeraakt, maar zijn ze logischerwijs wel fit gebleven.

‘Echt zien’

Trainer Adrie Koster was opgelucht en blij om weer op het veld te staan. “Je hebt weer contact met de spelers, dat is wel echt fijn. In de afgelopen weken heb ik wel telefonisch contact gehad met de spelers en dan heb je het over de situatie, de verwachtingen die we hebben en over het fit blijven. Maar als je elkaar echt ziet, is dat contact toch anders.”

En toch is óók dat contact weer anders dan voorheen. De spelers van Willem II trainden maandag, volgens de regels van het RIVM, vooral zelf op het veld. Voor Koster was het een enigszins gek aanzicht. Toch heeft hij liever dit, dan dat iedereen individueel zijn trainingen thuis doet. "Het is bovenal heel prettig dat we in ieder geval weer zijn gestart, ook al is het nu nog op deze manier.”

Lange voorbereiding

Als voetballer wil je vaak maar één ding en dat is met de bal bezig zijn. Als tweede wil je dan toch graag wedstrijden spelen, al zal dat nog een lange tijd duren, weet ook Koster. “Het wordt een lange voorbereiding tot minimaal 1 september”, zegt de 63-jarige trainer van Willem II.

“Dat is wel lastig. Het is wachten op versoepeling van de regels, dat we met grotere groepen mogen trainen. Deze maand moeten we in ieder geval zorgen dat we fit blijven. Daarna ga je kijken naar een nieuwe planning voor het nieuwe seizoen. We willen de spelers fit houden, daarbij is het fijn om met voetbalvormen te trainen. Maar voor de toekomst is het echt hopen en afwachten.”

PSV weer op de Herdgang

Ook PSV is maandag weer begonnen met trainen. Bij de Eindhovenaren staat het voor de komende twee weken in het teken van ‘fitheidstesten’. PSV liet weten dat het tot 16 juni besloten zal trainen.

PSV'er Denzel Dumfries in actie tijdens de training van maandag (foto: OrangePictures).

Dat doet de selectie, tot die tijd, nog altijd onder leiding van interim-trainer Ernest Faber. Per 1 juli treedt de nieuwe trainer Roger Schmidt namelijk pas in dienst bij de club. Maar pas drie weken later zullen de PSV-fans hem aan het werk zien. Tot die tijd hebben de spelers van PSV vakantie. Op 20 juli zal Schmidt dan voor het eerst voor de groep staan.

LEES OOK: RKC eerste eredivisieclub die weer in training is: 'Echt fijn om weer op het veld te staan'