Koelbloedige huurmoord op Gintas Macionis: viertal krijgt hogere straf in hoger beroep

Vier mannen zijn in hoger beroep tot hogere celstraffen veroordeeld voor het doodschieten van de 37-jarige Gintas Macionis in 2014. Dat gebeurde op de oprit van zijn huis in Huijbergen. Het hof in Den Bosch legde straffen op die variƫren van twaalf tot 19,5 jaar.

Drie mannen kregen eerder van de rechtbank in Breda achttien jaar celstraf. Een vierde man was veroordeeld tot negen jaar cel. Het hof legt hogere straffen op.

Genoeg bewijs

Volgens het hof is er genoeg bewijs dat de vier samen de huurmoord hebben gepleegd. De man die de moord organiseerde, krijgt de hoogste straf: 19,5 jaar cel. Hij wordt ook veroordeeld voor inbraak, vuurwapenbezit en het kweken van hennep. De opdrachtgever voor de moord verdwijnt negentien jaar achter de tralies. Ook de schutter krijgt negentien jaar celstraf.

De vierde man krijgt in hoger beroep een aanzienlijk hogere straf. Hij was de chauffeur en stond op de uitkijk tijdens de moord. De rechtbank vond dat hij niet schuldig was aan het uitvoeren van de moord en gaf hem daarom een lagere straf (negen jaar). Het hof vindt echter dat hij wel medeplichtig is. Daarom krijgt de vierde verdachte in hoger beroep twaalf jaar gevangenisstraf.

Huurmoord goed voorbereid

Het hof spreekt van een goed voorbereide huurmoord. Twee van de vier mannen wachtten hem twee dagen lang op bij zijn huis op een chaletpark in Huijbergen. Toen Macionis thuis kwam, werd hij van achter door zijn hoofd geschoten. Zijn zwangere vrouw vond hem later zwaargewond op de oprit. Hij overleed een paar uur later aan zijn verwondingen.

Een drugsconflict was de aanleiding voor de moord. De twee mannen die Macionis opwachtten, werden voor de moord betaald in geld en drugs.

Het Openbaar Ministerie had twintig jaar cel geëist voor alle vier de mannen. Omdat de afwikkeling van de zaak langer duurde dan gebruikelijk, vindt het hof strafkorting op zijn plaats.