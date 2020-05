Dronken man loopt met messen te zwaaien in Etten-Leur, verdachte (30) aangehouden

ETTEN-LEUR -

Een dronken man van 30 is maandagavond rond zeven uur in Etten-Leur aangehouden. De politie kwam af op een melding dat in Etten-Leur een man met twee messen op straat liep. In de tuin van een huis aan de Meidoornlaan in Etten-Leur stuitten agenten vervolgens op de 30-jarige man.