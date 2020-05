Jos (62) ligt al zes weken op de intensive care met corona maar mag er nu bijna af: 'Een wonder'

Jos en Yvonne Klaassen. (Foto: privécollectie)

“Het is een wonder.” Dit zegt Yvonne Klaassen (58) uit Eindhoven nu het eindelijk beter gaat met haar man Jos (62). Hij ligt al weken op de intensive care van het Catharina Ziekenhuis met corona. “Gisteren zes weken geleden werd hij opgehaald met de ambulance en de volgende dag werd hij op de intensive care in slaap gebracht en aan de beademing gelegd. En nu heb ik net het bericht gekregen dat hij morgen of overmorgen van de ic af mag. Het is gewoon geweldig.”

Geschreven door Sandra Kagie

Yvonne Klaassen kan het nieuws nog maar amper geloven. In de afgelopen weken heeft ze meerdere keren gedacht dat het niet meer goed zou komen met haar man. Daar waarschuwden artsen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ook voor.

Tijdens de eerste vier weken op de ic, nadat hij in slaap was gebracht, werd verschillende keren geprobeerd haar man bij te brengen, maar hij werd tot twee keer toe opnieuw in slaap gebracht omdat het toch niet goed ging. “Nu sinds twee weken gaat het gelukkig echt beter. Hij is weer bij”, vertelt Yvonne opgelucht. “En sinds anderhalve week mag ik weer bij hem op bezoek. Zo fijn!”

Dagboek bijgehouden

Alles wat er in de afgelopen weken is gebeurd, heeft ze opgeschreven in een dagboek. “Hij weet nog dat hij is opgehaald met de ambulance. Maar van de tijd dat hij in coma lag, weet hij niks. Dat kan hij zo later dus teruglezen. Maar ook voor mijn eigen verwerking, werkt het wanneer ik dingen van me afschrijf.”

Haar man moet volgens Yvonne nu alles opnieuw leren. “Hij kan niks, ook niet slikken bijvoorbeeld. Hij is al zijn spiermassa kwijt.” En hoewel de weg naar herstel dus nog lang is, is Yvonne positief.

Wilskracht

“Hij heeft zoveel wilskracht. Dat heeft hij de afgelopen weken wel bewezen. Gisteren zei hij ‘nog een paar weken dan ben ik weer thuis’.” Dat zal niet lukken, zo weet ze. “Voordat hij naar huis mag, moet hij zelf kunnen eten en voor zichzelf kunnen zorgen. In het ziekenhuis proberen ze dat hem ook te vertellen, maar het dringt nog niet helemaal tot hem door.”

Zelf is Yvonne ook ziek geweest. Jos en zij hebben het coronavirus waarschijnlijk op de begrafenis van een zwager opgelopen. “Tijdens de koffietafel”, legt ze uit. “Van de gasten zijn er uiteindelijk zeven of acht mensen ziek geworden.” Yvonne wist thuis te herstellen terwijl Jos dus in het ziekenhuis lag. “Vreselijk was het."

'Het zijn kanjers'

Het is nog afwachten, hoe haar man zal herstellen. En ook is nog niet duidelijk hoelang hij nog in het ziekenhuis moet blijven wanneer hij van de ic af is. Daar kunnen de artsen nu volgens Yvonne nog geen uitsluitsel over geven. Maar ze is nu al dankbaar voor alles wat ze in het ziekenhuis voor hem hebben gedaan. “Het zijn kanjers”, zegt ze uit de grond van haar hart.

Ze hoopt tot slot dat het verhaal van haar man een opsteker is voor iedereen die ook vecht tegen het virus. "Een extra hart onder de riem."

