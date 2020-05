Overval Hoogeloon: tweede verdachte aangehouden

De mannen hadden vuurwapens bij zich (Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

Een 36-jarige man zonder vaste woonplaats is maandag aangehouden in verband met een overval die 2 april plaatsvond in Hoogeloon.

Twee mannen drongen toen rond zeven uur 's avonds een huis aan de Ten Eiken binnen. Zij wilden de kluis meenemen, maar de bewoner wist hen tegen te houden.

Vervolgens ontstond een worsteling en werd de bewoner bedreigd met een vuurwapen. Uiteindelijk vluchtten de twee overvallers. Ze lieten de kluis achter.

Zeer duidelijke getuigenverklaringen

Omdat de dochter van de man in de wijk alarm had geslagen, zagen verschillende mensen de verdachten vluchten. Een buurman probeerde de vluchtauto nog tegen te houden, maar uiteindelijk wisten de daders te ontkomen.

Op basis van zeer duidelijke getuigenverklaringen kon de politie echter nog dezelfde avond een eerste verdachte aanhouden: een 22-jarige man uit Eersel.

Uitgebreid sporenonderzoek

Na de overval deed de politie uitgebreid sporenonderzoek in en rond het huis. Er werden camerabeelden veiliggesteld en er werd een buurtonderzoek gedaan.

Uiteindelijk leidde dit tot de aanhouding van de 36-jarige man maandagmiddag. Hij is vastgezet voor verder onderzoek.

