Hoe wordt bepaald of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld? [UITLEGVIDEO]

Hoe wordt de versoepeling van de coronamaatregelen bepaald?

We zitten inmiddels al een flinke tijd met zijn allen in de intelligente lockdown. Veel mensen zijn daarom benieuwd wanneer een deel van de maatregelen weer kan worden opgeheven. Wanneer mag je weer naar je werk? Of naar het terras?

Geschreven door Bert van Doorn

Deze video legt uit hoe wordt bepaald of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.

