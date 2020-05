Lege straten en geen festivals: dit is Bevrijdingsdag in coronatijd

De meeste mensen hebben begrip voor het feit dat er dit jaar geen groot feest is. “De kogels tijdens de bevrijding van Veghel waren gevaarlijker dan het coronavirus”, vertelt een man die foto’s aan het maken is van de ongewone situatie. “Ik ga altijd tango dansen op Bevrijdingsdag. Dat kan niet en ik ben benieuwd hoe dat verder moet”, vult een andere man aan.

'Raar gevoel'

Ook op en om de pleinen rond de Grote Kerk in Breda zijn stil. Normaal staat het vol terrassen en is er op veel plaatsen live muziek. De stoelen en tafels staan opgestapeld in een hoek. Twee meisjes eten op het grote plein een ijsje. “Het is saai en een raar gevoel dat het zo leeg is. Het voelt alsof we allemaal in een hokje thuis moet blijven”, vertelt een van de twee.

De anderhalve meter wordt door bijna iedereen in acht genomen. Op de Bredase markt is het rustig. Veel winkels zijn dicht op deze dag. Navraag bij de boekwinkel leert dat iedere winkelier zelf mag bepalen of op Bevrijdingsdag de deuren open gaan. “Ook dat is vrijheid”, roept één van de klanten in de rij bij de kassa.

Het bevrijdingsvuur in Den Bosch (foto: Jan Peels).

