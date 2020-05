Theo en Carla zien kleinkinderen in België al twee maanden niet: 'Je mist het contact'

Juul (12), Aimee (10) en Olivier (8) videobellen een paar keer per week met opa en oma. Theo en Carla van Oosterhout missen hun kleinkinderen enorm. Volgende Vorige 1/2 Juul (12), Aimee (10) en Olivier (8) videobellen een paar keer per week met opa en oma.

Zo dichtbij, maar toch ver weg. Wie familie in België heeft wonen heeft het zwaar, want de grenzen zijn al weken dicht. Inmiddels is het wel toegestaan om je geliefde te bezoeken, maar voor families geldt dat nog niet. Theo en Carla van Oosterhout hebben hun kleinkinderen in Turnhout al bijna twee maanden niet gezien. En dat zal nog bijna een maand langer duren.

Geschreven door Ilse Schoenmakers

"Hallo!", roepen Juul (12), Aimee (10) en Olivier (8) in koor wanneer ze het telefoontje opnemen. Hun enthousiaste stemgeluid vult de kamer en een brede glimlach verschijnt op het gezicht van opa en oma, die in Oosterhout wonen. Meteen beginnen ze te vertellen wat ze de afgelopen dagen gedaan hebben en hoe het op school gaat. Normaal gesproken laten ze ook hun jongste broertje van acht maanden voor de camera zien, maar die is nu even naar de opvang.

'Je wil er voor ze zijn'

Theo en Carla bezochten de kinderen voor de coronacrisis wekelijks, maar dat zit er nu dus even niet in. "De warmte die de kinderen geven is onvoorstelbaar, dat mis je natuurlijk. Je wil er voor ze zijn", legt Carla uit. Gelukkig kunnen ze videobellen, maar het voelt toch anders, vertelt Theo. "Elkaar zien en knuffelen is niet meer mogelijk."

In de video zie je hoe Theo en Carla er het beste van maken met hun kleinkinderen:

De familie van Oosterhout moet nog even geduld hebben. Het lijkt erop dat familiebezoek over de grens pas weer toegestaan is vanaf 8 juni. "De grenzen gaan op 8 juni op zijn vroegst open voor buitenlandse reizen. Mogelijk mag familiebezoek al eerder en dan moet gedacht worden aan de fase die in België op 18 mei ingaat als mensen een aantal familieleden in tuin mogen ontvangen."

Voor nu moeten ze het dus nog even doen met de gesprekken via de telefoon. De kleinkinderen staan te trappelen om weer op bezoek te mogen en weten wat ze dan als eerste gaan doen. "Knuffelen!", roepen ze opnieuw luidkeels.

