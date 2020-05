Omroep Brabant lanceert nieuwe app en website: dit is veranderd

Foto: Omroep Brabant

Achter de schermen zijn we er al een tijdje mee bezig en woensdagochtend mogen we het eindelijk aan iedereen laten zien: onze app en website zijn in een nieuw jasje gestoken. Een fris uiterlijk waarmee we jou nog beter kunnen informeren over al het nieuws uit jouw regio.

Geschreven door Frances Vermeeren

Naast alle vertrouwde opties zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Op de lokaal-pagina kun bijvoorbeeld je kiezen voor nieuws uit je eigen omgeving. Op de speciale media-pagina zijn alle video's, radio- en tv-programma's van Omroep Brabant terug te vinden.

Deze nieuwe app en website zijn nog maar het begin. Over een tijdje komen nog meer functionaliteiten. Wat die precies zijn blijft nog even een verrassing. Omroep Brabant blijft in ieder geval doorontwikkelen om de app en website verder te verbeteren en uit te breiden.

Benieuwd naar de nieuwe app? Download of update hem dan in jouw app-store: