9 vragen (en antwoorden) over de nieuwe app en website van Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant

Sinds woensdagochtend heeft Omroep Brabant een nieuwe app en website. We hebben onze online-kanalen in een nieuw jasje gestoken om jou nog beter te kunnen informeren over al het nieuws uit de regio. We krijgen veel reacties op onze nieuwe app en website. De meest gestelde vragen beantwoorden we in dit artikel.

Geschreven door Lody Trepels

Ik zie helemaal geen veranderingen als ik de app open. Hoe kan dat?

Ga dan snel naar de app-store en voer een update uit. Na de update kun je gebruik maken van de nieuwe versie van onze app. Hier kun je hem updaten of downloaden:

Ik mis de vier regio’s. Waar zijn deze gebleven?

Met de lancering van de nieuwe app en website hebben we afscheid genomen van de vier regio’s. We willen nog meer focussen op het nieuws uit jouw directe omgeving. Daarom kun je op de lokaalpagina kiezen voor jouw woonplaats of jouw favoriete plek. Je ziet dan de berichten in een straal van 25 kilometer.

Hoe moet ik op de lokaalpagina mijn woonplaats of favoriete plek selecteren?

Je klikt of tikt op de plek die er al standaard staat. Vervolgens kun je de plek naar keuze invullen. Het systeem vult automatisch aan. Een aantal ‘populaire locaties’ wordt ook weergegeven. Deze lijst is gebaseerd op de tot nu toe meest ingestelde plekken.

Ik heb een plaats ingevuld op de lokaalpagina, maar als ik de app opnieuw opstart staat hier weer Eindhoven. Hoe kan dit?

Oeps… soms gaat er wel eens iets mis bij het bouwen van een nieuwe app. Dat lijkt hier ook het geval te zijn. Onze ontwikkelaars zoeken naar een oplossing, zodat we dit probleem kunnen herstellen. Excuus voor het ongemak!

Help! Ik kan het weerbericht niet meer vinden. Waar is dit gebleven?

Je kunt het uitgebreide weerbericht vinden door op het weericoontje te tikken of klikken. In de app is dit te vinden direct onder het hoofdartikel. Op de website zie je het icoontje in de bovenste balk aan de rechterkant. Een snelkoppeling maken, dat kan natuurlijk ook. De weerpagina is ook rechtstreeks te bekijken via www.omroepbrabant.nl/weer.

Ik kan niet meer swipen tussen de artikelen. Komt deze functie nog terug?

Deze functie staat hoog op onze wensenlijst. De nieuwe app en website zijn namelijk nog maar het begin. Over een tijdje komen er nog meer functionaliteiten beschikbaar. We blijven doorontwikkelen om de app en website verder te verbeteren en uit te breiden.

Waar is de rubriek ‘Uitzending gemist’ gebleven?

Uitzending Gemist is nu onderdeel van onze mediapagina. Hier kun je alle audio en video van Omroep Brabant vinden. De nieuwste en meest bekeken video’s, programma’s en radiofragmenten kun je hier vinden. Op de website kun je bij de mediapagina ook kiezen voor een lijst met alle tv- en radioprogramma’s. Via deze pagina kun je ook programma’s uit ons archief terugkijken.

En waar is teletekst eigenlijk gebleven?

Op onze vorige website kon je ook onze teletekstpagina’s raadplegen. Dat kan op onze nieuwe website op dit moment niet meer. Omdat we er meerdere vragen over krijgen wordt gekeken of we deze mogelijkheid in de toekomst weer kunnen gaan aanbieden.

Ik kan de zoekfunctie in de app niet vinden. Waar moet ik die zoeken?

De zoekfunctie is te vinden door in de onderste balk op de grote ‘plus’ te klikken. Op de pagina die dan opent zie je bovenaan het bekende vergrootglas staan. Als je daar op tikt, kun je in de app gebruik maken van de zoekfunctie.

