Politie verspreidt herkenbare beelden van 8 mannen die auto omgooiden bij stalbezetting in Boxtel

De politie heeft herkenbare beelden online gezet van acht mannen die vorig jaar mei tijdens de stalbezetting in Boxtel een auto van een dierenactivist in een greppel duwden. Twee weken geleden werden onherkenbare beelden verspreid van de mannen, met de dringende oproep zich te melden omdat anders herkenbare beelden getoond zouden worden.

Stalbezetting Op maandag 13 mei bezette een grote groep dierenactivisten een stal op de Brede Heide in Boxtel. Tegenstanders van de actiegroep hadden zich buiten de stallen verzameld en de sfeer werd grimmig.

De mannen duwden de auto tussen acht uur en half tien 's avonds in een greppel. De auto is van een van de activisten die bij de stalbezetting betrokken was.