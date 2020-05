Buurtpreventie tijdens corona: hangjongeren, tuinfeestjes en eenzaamheid

Buurtpreventie in Oss (Foto: Archief).

Ook tijdens de coronacrisis lopen de vrijwilligers van buurtpreventie, vaak gehuld in een geel hesje, door de wijken om een oogje in het zeil te houden. Ze zien dat de RIVM-richtlijnen niet altijd worden opgevolgd, maar de politie wordt zelden gewaarschuwd. Ook is er veel eenzaamheid in tijden van corona, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant onder 87 buurtpreventieteams.

Geschreven door Wim Heesterbeek

30 procent van de ondervraagde buurtsurveillanten gaf aan wel eens overtredingen van de RIVM-richtlijnen te zien. In de meeste gevallen gaat het om jongeren die onvoldoende afstand houden, maar ook tuinfeestjes worden vaak genoemd. "Soms moeten mensen er alleen even aan herinnerd worden. De richtlijnen zitten niet bij iedereen even goed in het systeem", zo zegt een surveillant uit Geertruidenberg.

Vriendelijke waarschuwing

Eerder bleek dat de politielijn Meld Misdaad Anoniem bijna twee keer zo vaak gebruikt wordt tijdens de coronacrisis. Het gaat dan om mensen die melding maken van overtredingen in hun wijk. Van de Brabantse surveillanten geeft slechts 13 procent aan wel eens de politie gewaarschuwd te hebben na een overtreding van de regels.

De meerderheid (61 procent) houdt het bij een vriendelijke waarschuwing. "Wij zijn geen handhavers, maar kunnen wel vriendelijk vragen een beetje op te letten." 17 procent ziet het niet als de taak van buurtpreventie om te handhaven op de RIVM richtlijnen: "Buurtpreventie gaat om veiligheid, niet om (sociaal) gedrag."

Taartjes bakken

Over sociaal gedrag gesproken: opvallend zijn de gevallen van eenzaamheid door corona. 28 procent van de ondervraagden zegt te merken dat er meer eenzaamheid in de buurt is door de maatregelen, vooral onder ouderen.

Van de buurtsurveillanten die eenzaamheid tegenkomen, zegt een op drie deze mensen te helpen, bijvoorbeeld door vaker een praatje te maken of presentjes te geven. Iemand uit Kaatsheuvel: "Onze kinderen maken prentjes of bakken taartjes welke ze rondbrengen."

Corona of niet, de meeste buurtpreventieteams (93 procent) blijven ook in deze tijden gewoon hun rondjes door de wijk lopen. Iemand uit Den Bosch: "In ons team zijn een paar leden tijdelijk uitgevallen vanwege coronaklachten. Inmiddels lijkt iedereen gelukkig weer opgeknapt. We hebben als team wel even getwijfeld of we door moesten blijven lopen. Uiteindelijk besloten we om dit wel te doen."