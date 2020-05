Dorpsgenoten steunen 9-jarig meisje dat werd bestolen door scooterjongens

Meerdere inwoners van Fijnaart zijn woensdag even langs het sieradenkraampje gelopen van een negenjarige dorpsgenoot voor een kleine donatie. Het geldkistje van het meisje, met daarin twee euro, werd maandag gejat door drie tieners toen de kraam onbeheerd was.

Een inwoner van Fijnaart komt woensdagmorgen speciaal even naar het houten kraampje gelopen om een tientje in een donatiepot voor het meisje te stoppen. Hij is niet de eerste die de jonge onderneemster een hart onder de riem wilde steken. Enkele andere dorpelingen gingen hem voor.