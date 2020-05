'Mijn hart bloedt', Brabantse cultuur moet het zonder gedeputeerde doen

Theaterfestival Boulevard in Den Bosch (foto: archief).

Het nieuwe bestuur van Brabant houdt de gemoederen een dag voor de officiële presentatie al flink bezig. Woensdag werden de nieuwe gedeputeerden en hun portefeuilles bekend. Grote afwezige: de cultuur.

Geschreven door Frances Vermeeren

Opvallend, maar niet helemaal onverwacht. Het nieuws dat er geen cultuurgedeputeerde zou worden aangewezen gonsde al even rond in de kunstwereld. Nu het gerucht ook echt is bevestigd komt de klap bij sommigen in de sector hard aan.

“Ik had de geruchten gehoord. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het tot vanochtend niet geloofde”, zegt directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum. “Ik vond de angst ongegrond, want ik kon mij niet voorstellen dat het waar was.”

Nu het toch echt zwart op wit staat, hoopt De Mooij op uitleg van het provinciebestuur. “Bij het wegvallen van zo’n functie als cultuurgedeputeerde die al decennialang bestaat, mag wel een stevige onderbouwing worden gegeven. Ik hoop dat dit niet betekent dat er geen prioriteit bij cultuur ligt. Het onderwerp is te belangrijk voor Brabant om daar weinig waarde aan te hechten.”

Van cultuur naar vrije tijd

Hoe de inhoud van de portefeuilles er precies uitziet, wordt donderdag duidelijk als de provincie haar nieuwe bestuur presenteert. Mogelijk valt cultuur onder de portefeuille vrije tijd, beheerd door gedeputeerde Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

Jack Timmermans, artistiek leider van dansgezelschap de Stilte in Breda, is bang voor een dergelijk scenario. “Het idee dat we cultuur gaan terugbrengen tot vrije tijd. Dat vind ik heel eng”, zegt Timmermans. “Waar moet ik Multatuli scharen? Bij de vrije tijd? Hoe durven ze. Ik vind het een volslagen ontkenning van de geestelijke waarde die mensen onderscheidt van dieren.”

Viktorien van Hulst, directeur van theaterfestival Boulevard in Den Bosch wacht nog even af: “We hebben het collegeakkoord nog niet gezien. Dus laten we daar niet op vooruitlopen. Vooralsnog is het natuurlijk wel wonderlijk dat cultuur niet specifiek wordt benoemd”, zegt Van Hulst. “Ik kan me voorstellen dat cultuur in de portefeuille vrije tijd wordt ondergebracht. Maar ik hoop dat het gebrek aan het woord cultuur niet veel zegt over de aandacht die ervoor is.”

Hart van vorige gedeputeerde cultuur bloedt

Henri Swinkels, die als SP-gedeputeerde vier jaar de portefeuille cultuur onder zich had, ziet de ontwikkelingen in het college met lede ogen aan. “Als cultuur inderdaad buiten de deur wordt gezet, dan bloedt mijn hart”, reageert hij. “Dit is ongekend. Ik denk dat cultuur verder gaat dan vrije tijd. Als je daar je ogen voor sluit dan doe je de Brabantse samenleving tekort. "

Als cultuur inderdaad minder prioriteit krijgt in het provinciebestuur, vreest Swinkels op lange termijn voor een kaalslag in de culturele sector. “Bovendien vind ik het heel ongepast om in deze tijd, waar de coronacrisis al zo hard op de sector drukt, te komen met deze boodschap.”

Donderdagmiddag om één uur worden het nieuwe Brabantse bestuursakkoord en de gedeputeerden officieel gepresenteerd.