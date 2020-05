Herdershond Kay die wekenlang rondzwierf in Breda, heeft eindelijk nieuwe baasjes

Herdershond Kay is helemaal opgeknapt in het dierenopvangcentrum in Breda (foto: Dierenopvangcentrum Breda).

Wekenlang hield een dwalende, jonge herdershond honderden Bredanaars bezig. Niemand wist wie de eigenaar van Kay was. Het dierenasiel wist hem uiteindelijk te vangen en er is goed nieuws: na maanden aansterken heeft de hond eindelijk een nieuw thuis gevonden. "Van zijn 'rugzakje' merken we nagenoeg niets meer," aldus zijn nieuwe baasjes.

Geschreven door Eva de Schipper

Het verhaal van herdershond Kay begon in november 2019. "Toen kregen we de eerste mail met foto's van hem binnen", vertelt Ralph Smit. Als teamleider bij dierenopvangcentrum Breda zag hij alle mails met tips binnenkomen. Ook de telefoon stond roodgloeiend.

Pup in een ouder lichaam

De ernstig vermagerde hond werd op allerlei plekken in de stad gespot, maar telkens was hij iedereen te slim af. "Hij liet zich echt niet vangen." Uiteindelijk was het de vriendin van Ralph, Michelle, die Kay lokte met hondenkoekjes.

Nu, zo'n vijf maanden later, gaat het erg goed met Kay. Hij had even de tijd nodig om aan te sterken, vertelt Ralph. "Hij heeft nog een vrij lange tijd rondgelopen met diarreeklachten. Daarnaast is het een hond die weinig opvoeding heeft gehad. Het is eigenlijk een pup in een wat ouder lichaam die je waarschijnlijk niet los kunt laten lopen."

Het heeft daarom best lang geduurd voordat het dierenasiel geschikte kandidaten vond. De nieuwe baasjes van Kay, Lizzy Prins (26) en Jeroen Meertens (29) wonen in Vierpolders in de buurt van Spijkenisse in Zuid-Holland. "Ze wonen vlakbij het strand en het bos, zodat Kay lekker kan rondrennen," vertelt Ralph blij.

Idolaat van zwemmen

Lizzy en Jeroen zijn dolgelukkig met hun nieuwe hond. "Van zijn achtergrond merk je nagenoeg niks meer," vertelt Lizzy. Het stel gaat veel met Kay op pad. "Hij is gewend om buiten te zijn, daarom gaan we nu zes à zeven keer per dag met hem weg en onze tuindeur staat vaak open." Zondagmiddag mocht Kay voor het eerst gaan zwemmen. "Daar is hij helemaal idolaat van, zo vertelden ze bij het asiel."

Het stel schrok toen ze Kays verhaal lazen. "Het is best wel heftig en sneu. We hebben het idee dat hij langer heeft gezworven dan zes weken." Het lijkt erop dat Kay geen nare ervaringen heeft opgedaan tijdens het zwerven op straat. "We hadden het erger verwacht. Hij houdt ontzettend van aaien en kroelen. Het is een heel lieve, aanhankelijke hond. We zijn heel erg blij dat we hem een liefdevol thuis kunnen bieden."

Sportieve toekomst

De komende tijd willen Lizzy en Jeroen hun hond vooral beter leren kennen en hem trainen. "Uiteindelijk willen we met hem gaan sporten, over een jaar of twee. Iets als Dogsurvival, Canicross, of Dogdiving lijkt ons wel wat. We moeten tegen die tijd kijken wat bij hem past."

